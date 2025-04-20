Москалькова рассказала о воссоединении семей, разлученных в ходе СВО

Москалькова: более 50 разлученных в ходе СВО семей воссоединились за два года

За последние два года удалось воссоединить более 50 семей, разлученных в ходе специальной военной операции. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет ТАСС.

«За два года мы участвовали в соединении <...> 50 с лишним семей. И это все импульсы, которые даны президенту (России Владимиру Путину)», — сказала она.

Москалькова добавила, что Путин обращает внимание на необходимость оставаться людьми, подчеркивая важность работы гуманитарных коридоров.

19 апреля Россия и Украина обменялись пленными по формуле «246 на 246». В качестве жеста доброй воли РФ передала республике 31 раненого военнопленного, в обмен на 15 своих военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Возвращенные из плена российские военные пока находятся в Белоруссии. Там им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

Позже в МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) сообщили, что последний обмен военнопленными между Россией и Украиной был самым масштабным. ОАЭ стали посредниками в переговорах по обмену.

Ранее Москва и Киев договорились о взаимной передаче посылок для пленных.