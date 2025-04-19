Дроны ВСУ атаковали четыре района в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре муниципалитета Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор рассказал, что украинские беспилотники атаковали Шебекинский, Валуйский, Волоконовский и Грайворонский муниципалитеты. Гладков отметил, что в результате обстрелов никто не пострадал.

До этого Гладков рассказал, что ВСУ за сутки ударили по Краснояружскому району Белгородской области 177 снарядами. Всего за сутки по региону было выпущено 199 снарядов и 112 дронов. В результате атак был поврежден один многоквартирный дом, 15 частных домовладений, два склада, социальный объект, магазин и 11 автомобилей. Ранения получили два человека.

18 апреля мужчина был ранен в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль под Белгородом.

Ранее дрон ВСУ атаковал бойцов самообороны в Белгородской области.