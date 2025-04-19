Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Калининградской области создали мобрезерв для укрепления теробороны

В Калининградской области создан мобрезерв из запасников и контрактников
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Калининградской области сформирован мобилизационный резерв из военнослужащих запаса и контрактников. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что данное решение принято во исполнение многочисленных просьб жителей региона и ветеранских организаций и призвано укрепить территориальную оборону.

Формирование резерва, получившего наименование «БАРС 39», произошло при поддержке министерства обороны РФ. В настоящее время резервисты проходят подготовку на полигоне «Хмелевка», где губернатор лично ознакомился с ходом тренировок и поздравил военнослужащих.

Беспрозванных также опубликовал видеоролик, на котором запечатлено его участие в тренировках.

До этого член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев сообщил, что сегодня большая часть россиян, находящихся в запасе, не обладают никакой военно-учетной специальностью. Создание мобилизационных резервов позволило бы помочь им в ее получении. Это предложение не связано с мобилизацией.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о подготовке в полках резерва контрактников для СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами