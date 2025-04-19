В Калининградской области создали мобрезерв для укрепления теробороны

В Калининградской области создан мобрезерв из запасников и контрактников

В Калининградской области сформирован мобилизационный резерв из военнослужащих запаса и контрактников. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что данное решение принято во исполнение многочисленных просьб жителей региона и ветеранских организаций и призвано укрепить территориальную оборону.

Формирование резерва, получившего наименование «БАРС 39», произошло при поддержке министерства обороны РФ. В настоящее время резервисты проходят подготовку на полигоне «Хмелевка», где губернатор лично ознакомился с ходом тренировок и поздравил военнослужащих.

Беспрозванных также опубликовал видеоролик, на котором запечатлено его участие в тренировках.

До этого член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев сообщил, что сегодня большая часть россиян, находящихся в запасе, не обладают никакой военно-учетной специальностью. Создание мобилизационных резервов позволило бы помочь им в ее получении. Это предложение не связано с мобилизацией.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о подготовке в полках резерва контрактников для СВО.