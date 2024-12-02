Соболев раскрыл смысл создания мобилизационных резервов

Сегодня большая часть россиян, находящихся в запасе, не обладают никакой военно-учетной специальностью. Создание мобилизационных резервов позволило бы помочь им в ее получении. Это предложение не связано с мобилизацией, объяснил НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«Речь о том, что люди, которые находятся в запасе, должны иметь военно-учетную специальность. А у нас в запасе большинство необученных, их нужно готовить», — подчеркнул он.

Заниматься этой работой должны специальные организации – к примеру, ДОСААФ, учебные центры в вузах. Подразумевается, что в них граждане смогут получить специальность и в случае необходимости оперативно «встать в строй», пояснил Соболев. Речь не идет ни о какой мобилизации, так как сегодня военкоматы вполне закрывают план по набору военнослужащих-добровольцев, подчеркнул он.

Напомним, Соболев заявил, что «Запад готовится к войне с Россией», и это очень серьезно. В связи с этим генерал призвал принимать «соответствующие меры», в том числе – создавать мобилизационные резервы.

В Минобороны РФ сообщили о подготовке в полках резерва контрактников для СВО.