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В Минобороны РФ сообщили о подготовке в полках резерва контрактников для СВО

Бувальцев: в полках резерва подготовили 300 тыс. контрактников для участия в СВО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Более 300 тысяч российских военнослужащих прошли обучение в резервных полках, которые готовят контрактников к участию в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ Иван Бувальцев в интервью газете «Красная звезда» .

По его словам, значительные успехи достигнуты в полках резерва. Именно там готовят бойцов, которые по собственному желанию заключили контракт, к участию в СВО.

Созданные в этих целях семь рот инструкторов и восемь учебных рот подготовки специалистов обучили более 300 тысяч российских военнослужащих, поделился Бувальцев, подводя итоги боевой подготовки ВС РФ в 2024 году.

До этого сообщалось, что военнослужащие расчета 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» уничтожили пункт управления беспилотниками и ангар с бронетехникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, чему научились российские военные в зоне СВО.

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