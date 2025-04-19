Богомаз: в Брянской области восстановили энергоснабжение после атаки ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что энергетики устранили последствия от обстрелов и атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергообъектам региона.

По его словам, в настоящее время электроснабжение на поврежденных объектах осуществляется в штатном режиме.

Богомаз отметил, что накануне в результате обстрела Вооруженных сил Украины из-за обрыва проводов отключилась высоковольтная линия, без электроснабжения оставалась часть местных жителей в Климовском районе региона. Также отключения были зафиксированы из-за атак в Севском и Суземском районах.

В субботу, 19 апреля, Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 10 раз атаковали энергетические объекты на территории Российской Федерации. Удары по объектам энергетики пришлись на Белгородскую, Брянскую, Херсонскую области и Донецкую народную республику (ДНР).

Ранее в МИД РФ рассказали, сколько раз Украина нарушила мораторий на удары по энергообъектам.