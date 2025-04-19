Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Брянской области восстановили энергоснабжение после атаки ВСУ

Богомаз: в Брянской области восстановили энергоснабжение после атаки ВСУ
close
Anna Voitenko/Reuters

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что энергетики устранили последствия от обстрелов и атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергообъектам региона.

По его словам, в настоящее время электроснабжение на поврежденных объектах осуществляется в штатном режиме.

Богомаз отметил, что накануне в результате обстрела Вооруженных сил Украины из-за обрыва проводов отключилась высоковольтная линия, без электроснабжения оставалась часть местных жителей в Климовском районе региона. Также отключения были зафиксированы из-за атак в Севском и Суземском районах.

В субботу, 19 апреля, Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 10 раз атаковали энергетические объекты на территории Российской Федерации. Удары по объектам энергетики пришлись на Белгородскую, Брянскую, Херсонскую области и Донецкую народную республику (ДНР).

Ранее в МИД РФ рассказали, сколько раз Украина нарушила мораторий на удары по энергообъектам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами