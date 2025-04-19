Офицеры украинских войск бежали из города Угледара в Донецкой народной республике (ДНР) за день до того, как подразделения Вооруженных сил РФ начали его штурм. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местного жителя, представившегося Виктором.

По его словам, одними из первых свои позиции покинули операторы дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, из населенного пункта спешно выехал весь офицерский состав.

«И практически остались только эти, обыкновенные там пехотинцы, или кто там у них был. Все офицеры повыезжали, никого тут не было», — подчеркнул источник агентства.

Он добавил, что во время боев непосредственно в Угледаре мирные жители прятались в подвалах и даже не выглядывали на улицу. При этом военнослужащие ВСУ в большинстве своем бросали оружие и раненых товарищей, после чего бежали из города.

Как сказал Виктор, другие украинские солдаты укрывались в гаражах и жилых домах. Но бойцы ВС РФ нашли их при зачистке населенного пункта, уточнил мужчина.

3 октября пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что российские военнослужащие взяли под контроль Угледар в ДНР. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток».

Ранее житель Угледара обвинил солдат ВСУ в разграблении города.