Стали известны подробности о штурме Преображенки в ДНР

Российские военнослужащие при штурме села Преображенка в Донецкой народной республике (ДНР) использовали антидроновые одеяла, чтобы скрытно подойти к населенному пункту. Об этом рассказали в министерстве обороны РФ, передает РИА Новости.

Из заявления следует, что подразделения Вооруженных сил РФ начали свое продвижение к селу с закрепления на основной трассе снабжения. Впоследствии здесь были уничтожены несколько единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая бронеавтомобиль MaxxPro американского производства.

Далее к работе подключились расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и артиллерия, которые наносили точечные удары по позициям украинских формирований. После этого российским штурмовикам надо было преодолеть большой участок открытой местности, на котором практически нет никаких укрытий.

«Заходить в село приходилось малыми группами по три-четыре человека, используя антидроновые одеяла и плохую видимость», — отметили в ведомстве.

Там уточнили, что вместе с этим бойцы ВС РФ минимизировали использование радиосвязи. Коммуникация между российскими солдатами осуществлялась с помощью свистков и системы звуковых сигналов.

В результате им удалось подойти к Преображенке и начать ее штурм. Находясь в населенном пункте, подразделения ВС РФ зачищали от военных ВСУ дом за домом и попутно отражали атаки украинских БПЛА.

17 апреля министерство обороны РФ заявило, что военнослужащие страны взяли под контроль Преображенку в ДНР. Боевую задачу выполнили подразделения группировки российских войск «Центр».

Ранее российский военный рассказал, как иностранные наемники ВСУ опознают друг друга.