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Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с тремя людьми в Курской области

Хинштейн: в селе Илек при атаке украинского дрона на машину погибла женщина
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Станислав Красильников/РИА Новости

Женщина погибла в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на автомобиль в Беловском районе Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что транспортное средство подверглось удару в селе Илек. В тот момент в салоне находились три человека — мужчина, женщина и ребенок.

«[Мужчина и ребенок] получили ранения, угрозы для жизни <...> нет. В ближайшее время их доставят в больницу», — говорится в заявлении.

При этом пострадавшую женщину спасти не удалось.

«Автомобиль, который подвергся удару, полностью сгорел», — добавил Хинштейн.

На фоне произошедшего он вновь призвал граждан не возвращаться в приграничные районы Курской области. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать соответствующие территории, поэтому поездки сюда создают прямую угрозу для жизней и здоровья людей.

16 апреля украинский БПЛА сбросил взрывное устройство в районе автомобильной заправки в городе Рыльске, расположенном в Курской области. Как рассказал врио губернатора региона, в результате атаки никто не пострадал. Тем не менее на территории объекта произошел пожар, его ликвидировали сотрудники экстренных служб.

Ранее в Курской области обнаружили и уничтожили 200-килограммовый беспилотник ВСУ.

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