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В Раде заявили, что мобилизацию на Украине превратили в «бусификацию»

Депутат Гончаренко: мобилизацию на Украине превратили в тотальную бусификацию
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинские власти провалили всеобщую мобилизацию, превратив ее в «тотальную бусификацию», где отсутствуют четкие сроки службы и справедливые правила ротации. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

«Вы провалили нормальную всеобщую мобилизацию. Превратили ее в тотальную бусификацию. И теперь еще и рот надо закрыть? Где справедливость для всех?» — заявил он.

По словам депутата, служба в рядах Вооруженных сил Украины должна иметь четкие ограничения, не превращаясь в рабство. Кроме того, политик предложил расформировать военкоматы.

Слово «бусификация» является сленговым, оно распространилось на Украине после ужесточения мобилизации, когда сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) стали силой заталкивать мужчин в микроавтобусы, или так называемые «бусики», чтобы отвезти в военкомат.

До этого замглавы центра рекрутинга сил теробороны Украины Игорь Швайка призвал граждан страны прекратить высказываться о мобилизации и демобилизации. По его словам, украинцев не спрашивают об отношении к мобилизации, потому что оно будет «по определению негативным». Кроме того, исполнение гражданами их обязанностей не должно обсуждаться.

Ранее в Одессе мужчина пришел в военкомат с оружием, чтобы вызволить сына.

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