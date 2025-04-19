Власти Британии думают над расширением военной деятельности в Арктике

Британские власти в отчете о военной деятельности страны призовут к расширению военного присутствия в Арктике, пишет Financial Times (FT).

»Великобритания должна расширить военную деятельность в Арктике и на крайнем севере на фоне того, как регион становится все более оспариваемым из-за открытия к нему доступа в результате таяния льда, такая рекомендация будет содержаться в правительственном оборонном отчете», — говорится в публикации.

По данным издания, отчет подготовят независимые эксперты под руководством экс-генсека НАТО Джорджа Робертсона. Ожидается, что документ будет опубликован в первой половине 2025 года.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс говорил, что у США нет планов расширять военное присутствие в Гренландии, но есть задача инвестировать в ледоколы и военные корабли, присутствующие на острове.

Ранее В Роснедрах рассказали, сколько видов полезных ископаемых есть в российской Арктике.