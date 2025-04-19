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На Западе рассказали, планирует ли США и дальше помогать Украине

NYT: вопрос новых пакетов военной помощи Киеву в США не поднимается
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U.S. Marine/Global Look Press

Американские власти не поднимали вопрос выделения новых пакетов военной помощи Украине, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По информации издания, данный вопрос не обсуждают ни Конгресс, ни Белый дом.

Авторы публикации пишут, что при действующем президенте США Дональде Трамп Вашингтон пересмотрел свою позицию по Украине. Администрация США теперь обеспокоена тем, что она может получить от Киева, а не дать ему.

Также европейские чиновники сообщили изданию, что у них нет гарантий того, что Вашингтон будет обмениваться разведданными с Киевом в будущем.

До этого президент США Дональд Трамп говорил, что Соединенные Штаты Америки могут прекратить военную поддержку Украины.

При этом американский лидер подчеркнул, что есть хорошие шансы достичь урегулирования украинского кризиса.

Однако он подчеркнул, что Вашингтон не станет участвовать в переговорах, если их участники будут «тянуть время» или блокировать прогресс.

Ранее США представили союзникам предложение по урегулированию конфликта на Украине.

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