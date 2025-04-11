ВСУ строят оборонительные рубежи в Сумской области

Украинские военные строят оборонительные рубежи в районе села Юнаковка в Сумской области Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Агентство отмечает, что Юнаковка — хаб ВСУ, откуда снабжалась украинская группировка в Курской области.

«Противник не жалеет живой силы и бронемашин на данном участке фронта <...>, а враг экстренно пытается построить оборонительный рубеж в районе Юнаковки», — сказал источник.

По его словам, ВС РФ каждый день продвигаются в украинском регионе, а ВСУ контратакуют.

В данный момент под российским контролем находятся четыре населенных пункта в Сумской области: Журавка, Новенькое, Басовка, Веселовка, добавил ТАСС.

Накануне сообщалось, что украинские подразделения трижды пытались прорваться в Белгородскую область в районах сел Поповка и Демидовка Краснояружского района. Для этого ВСУ концентрировались в районе сел Миропольское и Петрушевка Сумской области, где по ним был нанесен удар.

Ранее силовики заявили о поражении подразделений ВСУ в районе Олешни Курской области.