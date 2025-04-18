Собака Победа, помогавшая бойцам в зоне СВО, получила «Лохматый Оскар»

Дворняжка Победа, которая в зоне спецоперации помогала российским военным преодолевать минные поля, стала золотым призером международной премии «Мой ласковый и нужный зверь» («Лохматый Оскар»). Церемония награждения прошла в Зеленоградске при участии животных из 11 регионов России и зарубежья, передает РИА Новости.

Собаку нашли бойцы под командованием военнослужащего Максима (позывной «Бурят») в Херсонской области. Победа стала талисманом подразделения: лаем предупреждала о подозрительных объектах, а в непогоду провела группу через минное поле. Сейчас питомица живет в Самаре у своего спасителя.

«Лохматый воин Победа — лауреат шестого сезона. Она символ преданности и мужества», — заявила ведущая церемонии Арина Шарапова.

Первое место разделила калининградская собака Рона, работающая канистерапевтом с детьми с особенностями развития. Среди номинантов — питон, бегемот и кошки из Португалии, Великобритании и Белоруссии.

«Все лауреаты — герои. Эта премия — глоток свежего воздуха», — отметил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Премия «Лохматый Оскар» учреждена в 2019 году в Зеленоградске. Она вручается животным за героические поступки и людям за вклад в защиту природы. В 2025 году заявки подали участники из 11 стран.

Ранее служебные собаки в зоне СВО получили защитную экипировку.