ФСБ пресекла вывоз военной продукции из Белгорода

Сотрудники ФСБ пресекли контрабанду военной продукции из Белгорода за границу. Об этом сообщило РИА Новости.

УФСБ России по Белгородской области установило, что два сотрудника белгородской коммерческой организации и проживающий в Варшаве гражданин Украины пытались вывезти продукцию военного назначения через таможенную границу ЕАЭС

Их задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное перемещение через госграницу РФ военной техники. Фигурантам дела грозит до десяти лет лишения свободы.

28 марта сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одном из административных зданий в Москве. В ФСБ рассказали, что задержали мужчину, который был завербован украинскими спецслужбами.

У него изъяли самодельное взрывное устройство весом 5 кг с таймером. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств. В ФСБ отметили, что он признал вину и сотрудничает со следствием.

Ранее жителя Ленобласти задержали за комментарий шестилетней давности.