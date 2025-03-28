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ФСБ пресекла вывоз военной продукции из Белгорода

ФСБ пресекла контрабанду военной продукции, задержаны украинец и два белгородца
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ пресекли контрабанду военной продукции из Белгорода за границу. Об этом сообщило РИА Новости.

УФСБ России по Белгородской области установило, что два сотрудника белгородской коммерческой организации и проживающий в Варшаве гражданин Украины пытались вывезти продукцию военного назначения через таможенную границу ЕАЭС

Их задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное перемещение через госграницу РФ военной техники. Фигурантам дела грозит до десяти лет лишения свободы.

28 марта сотрудники ФСБ предотвратили теракт в одном из административных зданий в Москве. В ФСБ рассказали, что задержали мужчину, который был завербован украинскими спецслужбами.

У него изъяли самодельное взрывное устройство весом 5 кг с таймером. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств. В ФСБ отметили, что он признал вину и сотрудничает со следствием.

Ранее жителя Ленобласти задержали за комментарий шестилетней давности.

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