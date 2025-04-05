Посол Мирошник: Киев готов на любые провокации, чтобы сорвать переговоры

Украина готова на любые провокации для срыва переговоров между Россией и США по решению конфликта. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Для срыва переговоров России и США Киев готов на любые провокации, в первую очередь на своей территории», — подчеркнул он.

По словам Мирошника, в первую очередь речь идет о провокациях на территории Украины, «где им никто не мешает издеваться над своим населением».

Посол МИД РФ напомнил, что список преступлений Киева продолжает расти.

4 апреля Мирошник отмечал, что Украина демонстрирует отсутствие желания двигаться по пути прекращения огня и урегулирования конфликта.

Как подчеркивал дипломат, атака украинских дронов на территорию России показывает нервную реакцию Украины на нормализацию диалога России и США.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.