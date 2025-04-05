Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД России рассказали, на что готова Украина ради срыва переговоров

Посол Мирошник: Киев готов на любые провокации, чтобы сорвать переговоры
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

Украина готова на любые провокации для срыва переговоров между Россией и США по решению конфликта. Об этом в своем Telegram-канале заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Для срыва переговоров России и США Киев готов на любые провокации, в первую очередь на своей территории», — подчеркнул он.

По словам Мирошника, в первую очередь речь идет о провокациях на территории Украины, «где им никто не мешает издеваться над своим населением».

Посол МИД РФ напомнил, что список преступлений Киева продолжает расти.

4 апреля Мирошник отмечал, что Украина демонстрирует отсутствие желания двигаться по пути прекращения огня и урегулирования конфликта.

Как подчеркивал дипломат, атака украинских дронов на территорию России показывает нервную реакцию Украины на нормализацию диалога России и США.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами