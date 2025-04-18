Американская армия уничтожила принадлежащий хуситам порт

Американская армия уничтожила порт Рас-Иса, который контролируется военно-политическим движением «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

«ВС США нанесли удары по источникам топлива, которые поддерживают террористическую группировку хуситов, связанную с Ираном. Эти удары направлены на то, чтобы лишить группировку незаконных доходов, на протяжении более десяти лет использовавшихся для финансирования террористических действий хуситов в регионе», — говорится в публикации в соцсети X.

13 апреля представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа заявил, что хуситы из движения «Ансар Аллах» сбили над Йеменом американский боевой беспилотник. По его словам, силы противовоздушной обороны хуситов уничтожили выполнявший «враждебную миссию» разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper в небе над провинцией Хаджа на северо-западе страны.

Ранее хуситы вновь атаковали американский авианосец.