Литва намерена модернизировать и укрепить маршрут через Сувалкский коридор, чтобы защититься от возможного нападения России на Европейский Союз и НАТО. Об этом пишет газета Politico.

Сувалкский коридор — это участок лесной равнины шириной 100 км, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с Белоруссией и Калининградом. Он считается одной из самых уязвимых точек НАТО.

«Эти дороги [имеют] решающее значение для нас с точки зрения безопасности и обороны. Они всегда были частью нашего военно-гражданского планирования как ключевые наземные маршруты для поддержки союзников во время кризиса», — сказал заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас в интервью газете.

Как отмечает Politico, через Литву проходят две основные дороги: одна из них идет из Каунаса в Литве в Варшаву и является частью военного коридора Via Baltica, а другая —маршрут между литовской столицей Вильнюсом и польским городом Августов.

По информации издания, в настоящее время Литва совместно с Польшей принимает меры по расширению своей военной инфраструктуры за пределы Via Baltica, которая является основным маршрутом переброски подкреплений союзников в страну, путем модернизации дороги Вильнюс-Августов до стандартов двойного назначения для гражданских и военных нужд.

Таким образом они хотят улучшить поток товаров, облегчить перемещение войск и поддержать потенциальную эвакуацию гражданского населения в случае войны. Это просто еще один вариант обеспечения лучшей логистики в трудные времена, добавил Годляускас.

В начале апреля министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что европейские союзники США в НАТО должны иметь «четкую дорожную карту» на случай вывода американских войск из Европы, чтобы избежать нападения России.

Ранее в офисе Зеленского начали запугивать Европу нападением России.