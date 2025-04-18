Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Литва планирует укрепить маршрут через Сувалкский коридор для защиты от России

Politico: Литва модернизирует Сувалкский коридор для защиты от нападения РФ
close
Mindaugas Kulbis/AP

Литва намерена модернизировать и укрепить маршрут через Сувалкский коридор, чтобы защититься от возможного нападения России на Европейский Союз и НАТО. Об этом пишет газета Politico.

Сувалкский коридор — это участок лесной равнины шириной 100 км, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с Белоруссией и Калининградом. Он считается одной из самых уязвимых точек НАТО.

«Эти дороги [имеют] решающее значение для нас с точки зрения безопасности и обороны. Они всегда были частью нашего военно-гражданского планирования как ключевые наземные маршруты для поддержки союзников во время кризиса», — сказал заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас в интервью газете.

Как отмечает Politico, через Литву проходят две основные дороги: одна из них идет из Каунаса в Литве в Варшаву и является частью военного коридора Via Baltica, а другая —маршрут между литовской столицей Вильнюсом и польским городом Августов.

По информации издания, в настоящее время Литва совместно с Польшей принимает меры по расширению своей военной инфраструктуры за пределы Via Baltica, которая является основным маршрутом переброски подкреплений союзников в страну, путем модернизации дороги Вильнюс-Августов до стандартов двойного назначения для гражданских и военных нужд.

Таким образом они хотят улучшить поток товаров, облегчить перемещение войск и поддержать потенциальную эвакуацию гражданского населения в случае войны. Это просто еще один вариант обеспечения лучшей логистики в трудные времена, добавил Годляускас.

В начале апреля министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что европейские союзники США в НАТО должны иметь «четкую дорожную карту» на случай вывода американских войск из Европы, чтобы избежать нападения России.

Ранее в офисе Зеленского начали запугивать Европу нападением России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами