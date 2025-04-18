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Архитектор из Сургута погиб на спецоперации через месяц

Выпускник московского вуза погиб через месяц после отправки на фронт СВО
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Сергей Бобылев/РИА Новости

В Сургуте заявили о смерти Федора Тюменцева, который отправился на специальную военную операцию, спустя месяц службы. Об этом сообщает издание «Муксун.fm».

Мужчина родился в Тюмени, затем его семья переехала в Сургут. Высшее образование военнослужащий получил в Москве, став архитектором.

На спецоперацию мужчина пошел добровольцем, его не стало во время штурма Новолюбовки — украинского опорного пункта на Краснолиманском направлении.

Прощание с военнослужащим состоится 19 апреля в поселке, где проживают его бабушка и дедушка. Тюменцеву было 27 лет.

До этого сообщалось, что в Тюмени простятся с участником специальной военной операции на Украине, который пробыл на передовой чуть меньше месяца. Уточняется, что мужчина подписал контракт с Минобороны РФ в конце прошлого года и в зону СВО военнослужащий прибыл 12 декабря. Уже 9 января 2025 года бойца не стало в ходе выполнения боевого задания.

Ранее в Тюменской области простились с погибшим на СВО экс-главой регионального ОМОНа.

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