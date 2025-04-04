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Военный погиб на СВО, не прослужив на передовой и месяца

72.ru: в Тюмени простятся с бойцом СВО, который пробыл там меньше месяца
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Тюмени простятся с участником специальной военной операции (СВО) на Украине, который пробыл на передовой чуть меньше месяца. Об этом сообщает сетевое издание 72.ru.

«В Уватском районе простились с Евгением Хребтовым. Он родился в Демьянке, отучился на газорезчика и работал в муниципалитете, а также занимался бизнесом», — говорится в публикации.

Портал отмечает, что во время лесных пожаров, а также во время паводка прошлого года Хребтов оказывал помощь жителям области.

Уточняется, что мужчина подписал контракт с Минобороны РФ в конце прошлого года и в зону СВО военнослужащий прибыл 12 декабря. Уже 9 января 2025 года боец погиб в ходе выполнения боевого задания. Прощание с ним состоится 7 апреля.

Кроме того, в указанный день пройдет прощание и с сержантом Петром Коваленко — его похоронят в Нижнетавдинском районе. Мужчина служил старшим стрелком парашютно-десантного отделения. В ноябре 2023 года Коваленко подписал контракт с Минобороны, а 19 сентября прошлого года погиб в Курской области.

До этого в Совете Федерации решили ускорить выплаты семьям участников спецоперации. В случае принятия поправок некоторые единовременные пособия смогут перечислять за 15 дней. Заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Дарья Лантратова уточнила, что также планируется поддерживать совершеннолетних детей, которые потеряли родителя — участника СВО.

Ранее в Тюменской области простились с погибшим на СВО экс-главой регионального ОМОНа.

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