В Тюменской области простились с погибшим на СВО экс-главой регионального ОМОНа

Бывший глава штаба ОМОНа Тюменской области Павел Шубин погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба детской организации «Республика Неугомонных», где Шубин преподавал.

«Павел Шубин <...>, полковник полиции, бывший начальник штаба тюменского ОМОНа, погиб во время выхода в тыл противника у селения Часов Яр в ноябре прошлого года», — указано в сообщении.

Отмечается, что мужчина служил в МВД 25 лет. С ним простились в Тюменском крематории 25 февраля.

До этого сообщалось, что в Забайкальском крае местные жители выстроились в 40-километровый коридор, чтобы проститься с участником спецоперации Артемом Дамбаевым.

Батальон Артема попал в засаду, военнослужащий прикрыл отход танковой колонны и ценой жизни смог спасти 150 сослуживцев. В Забайкалье состоялись похороны военного. Чтобы отдать дань памяти солдату, люди выстроились в живой коридор протяженностью почти 40 км, машину с гробом военнослужащего сопровождала колонна из 60 автомобилей.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб осужденный за взятку бывший чиновник.