Заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко о том, что украинская и американская стороны могут взять совместный контроль над Запорожской АЭС — полная ахинея. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Запорожская АЭС находится на территории России, и это собственность России. Заявление Галущенко не имеет ничего общего с реальностью, это полная ахинея», — заявил он.

По словам Рогова, власти Украины живут в своей «абсолютно виртуальной реальности». Он подчеркнул, что при учете постоянных попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать ЗАЭС и желании «привести мир к техногенной катастрофе», режиму украинского лидера Владимира Зеленского «нельзя доверять не только атомную станцию, а даже коробку спичек».

До этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал избегать боевых действий рядом с ядерными объектами и проявлять сдержанность для недопущения техногенных катастроф. Так он отреагировал на сообщение о том, что украинский беспилотник атаковал территорию вблизи Запорожской АЭС, однако дрон был сбит.

Ранее три дрона-камикадзе ВСУ атаковали Энергодар.