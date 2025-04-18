В Польше появилась первая женщина-пилот F-16

В Польше появилась первая женщина, пилотирующая истребитель F-16. Об этом сообщил глава минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш в социальной сети Х.

«Важная новость — первая женщина стала пилотом F-16», — отметил он.

Министр уточнил, что офицер служит в 32-й тактической авиабазе в Ласке. По его словам, она прошла обучение на территории США.

Как отметил Косиняк-Камыш, «еще одна женщина-пилот проходит подготовку на 31-й базе в Кшесинах».

На вооружении ВВС Польши в данный момент находятся 48 истребителей F-16.

В марте сообщалось, что правительство Польши намерено сократить расходы на обслуживание истребителей F-16.

20 февраля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна не намерена направлять своих солдат в зону украинского конфликта.

В настоящее время рассматривается вопрос о перемещении польских военно-воздушных сил для участия в миссии Baltic Air Policing. С 2004 года союзные военно-воздушные силы на ротационной основе размещаются на базах в Литве, Латвии и Эстонии с целью патрулирования воздушного пространства этих государств.

Польша уже несколько раз использовала свои военно-воздушные силы в рамках этой миссии. Последний раз это происходило с декабря 2023 года по конец февраля 2024 года, когда на базе в Эмари, расположенной в Эстонии, были размещены четыре польских истребителя F-16 с примерно 150 военнослужащими из Польши.

Ранее эксперты узнали местонахождение переданных Украине французских истребителей.