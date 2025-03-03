СМИ сообщили о нехватке средств у Польши на обслуживание F-16

Правительство Польши намерено сократить расходы на обслуживание истребителей F-16. Об этом пишет газета Codzienna.

Согласно полученному изданием документу, из-за недостатка финансирования военные отказались от нанесения на самолеты покрытия, снижающего их заметность для радаров противника. Заместитель главы парламентского комитета национальной обороны Бартош Ковнацкий заявил, что потребует объяснений по этому скандалу от министерства национальной обороны и армии. По его словам, данная ситуация ведет к ослаблению оборонного потенциала.

Депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Марчин Вархол в свою очередь назвал происходящее «символом национального разоружения, осуществляемого правящей коалицией».

Сейчас в составе военно-воздушных сил Польши находятся 48 истребителей F-16.

20 февраля министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна не намерена направлять своих солдат в место проведения украинского конфликта.

В настоящее время рассматривается вопрос о перемещении польских военно-воздушных сил для участия в миссии Baltic Air Policing. С 2004 года союзные военно-воздушные силы на ротационной основе размещаются на базах в Литве, Латвии и Эстонии с целью патрулирования воздушного пространства этих государств.

Польша уже несколько раз использовала свои военно-воздушные силы в рамках этой миссии. Последний раз это происходило с декабря 2023 года по конец февраля 2024 года, когда на базе в Эмари, расположенной в Эстонии, были размещены четыре польских истребителя F-16 с примерно 150 военнослужащими из Польши.

Ранее эксперты узнали местонахождение переданных Украине французских истребителей.