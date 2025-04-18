ТАСС: ВСУ стали подрываться в своих блиндажах

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали подрываться на минах и растяжках, установленных в собственных блиндажах. Об этом ТАСС сообщил командир отделения штурмового отряда «Феникс» группировки войск «Восток» с позывным «Бурчик».

По его словам, украинские военные минируют свои укрытия по заданию командиров целенаправленно: если командиры говорят минироваться, то солдаты минируются. Происходит это в основном при подходе российский войск, отметил командир.

«Потом начинают суетиться, совершать необдуманные действия. Одно неловкое движение — знакомятся с Богом», — сказал «Бурчик».

Он уточнил, что такие случаи были зафиксированы в населенном пункте Днепроэнергия на юге Донецкой народной республики.

По данным военнослужащего, взрывчатка заранее закладывается внутри блиндажа, здесь же монтируется и взрывается. Боец отметил, что случайным движением заложенную внутри взрывчатку легко привести в действие.

До этого командир штурмового взвода 5-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко 51-й гвардейской армии центральной группировки войск с позывным «Саб» рассказал, что наемник ВСУ из Мексики сбежал в ходе боев за Красногоровку в ДНР, бросив подчиненных на позициях.

Ранее в Госдуме рассказали, как ВСУ срывают присутствие наемников на поле боя.