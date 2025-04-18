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США закроют три базы в Сирии

NYT: США закроют три из восьми баз на северо-востоке Сирии
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Hussein Malla/AP

Соединенные Штаты начали выводить солдат с северо-востока Сирии и в ближайшее время закроют три из восьми оперативных баз, находящихся в регионе. Об этом сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

Речь идет о базах Mission Support Site Green Village и M.S.S. Euphrates. В результате их закрытия контингент войск США в Сирии сократится с 2 тысяч до 1,4 тысячи.

Более того, через два месяца американское командование может вывести из республики еще больше солдат. По данным источника NYT, в Сирии могут остаться до 500 военных. При этом президент США Дональд Трамп в целом относится к возможности сохранения какого-либо контингента с большим скепсисом.

16 апреля телеканал Sky News Arabia сообщал, что командование вооруженными силами США в Сирии начало вывод спецподразделений, которые дислоцируются на военной базе в районе газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор.

По данным телеканала, колонна с американскими военнослужащими направилась с объекта, находящегося на востоке арабской республики, в Иракский Курдистан, где находится крупная база Соединенных Штатов.

Ранее глава Пентагона допустил возвращение военных баз в Панаму.

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