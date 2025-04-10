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Глава Пентагона допустил возвращение военных баз в Панаму

Глава Пентагона Хегсет: США могут вернуть войска в Панаму
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Evelyn Hockstein/Reuters

Министр обороны США Пит Хегсет выдвинул идею о возвращении войск страны в Панаму для «обеспечения безопасности» стратегически важного канала. Его слова приводит газета The Guardian.

По данным издания, это предложение было отвергнуто правительством центральноамериканской страны. Предположение о возможном возвращении баз Хегсет сделал во время визита в Панаму. По его словам, «по приглашению» американская сторона могла бы «возродить» военные или военно-морские базы.

Глава Пентагона добавил, что США добиваются свободного прохода через канал для своих военных кораблей.

До этого исполняющий обязанности помощника американского министра обороны по вопросам безопасности в Китае Джон Ноу заявил, что США планируют усилить свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания китайской стороны. По его словам, Китай якобы «осуществляет беспрецедентное наращивание военной мощи» в этом регионе.

Ранее Трамп заявил, что у США есть самое мощное оружие в мире, о котором никто не знает.

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