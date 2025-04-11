Жительницу Энергодара осудили на 14 лет за переводы в украинский банк

Генпрокуратура: в Запорожье женщину осудили на 14 лет за переводы в банк Украины

Запорожский областной суд приговорил к 14 годам колонии жительницу Энергодара, обвиненную в госизмене за переводы денег в банк, которым пользуются украинские спецслужбы. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Как установил суд, с января 2024 года Качкарева перевела через мобильное приложение около 5 тысяч гривен (более 12 тысяч рублей) на счет иностранного банка, который используется спецслужбами Украины. Деньги предназначались для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований, выяснило следствие.

Срок женщина, как уточняется, будет отбывать в колонии общего режима с дальнейшим ограничением свободы на год.

31 марта в Хабаровском крае вынесли приговор 26-летнему мужчине, который отправил донат на украинскую армию и попал под уголовную статью о госизмене. Хабаровский краевой суд признал жителя Комсомольского района виновным в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о госизмене. Установлено, что россиянин в период с января по март нашел в интернете реквизиты электронных кошельков, которые использовались для сбора денег на поддержку украинских вооруженных формирований, и перечислил туда криптовалюту.

Ранее россиянина приговорили к 12 годам лишения свободы за попытку вступить в легион, запрещенный в РФ.