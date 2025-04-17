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В минобороны Украины объяснили, почему ВСУ трудно сбивать российские БПЛА и ракеты

Скибицкий: ВСУ трудно сбивать российские БПЛА и ракеты, они модернизируются
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Shutterstock

Украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) испытывают трудности с перехватом российских ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), поскольку они постоянно модернизируются. Об этом заявил в интервью Jerusalem Post заместитель руководителя Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий.

«Баллистические ракеты трудно сбить... Беспилотники... модернизируются. Они (российские военные. — прим. ред.) используют реактивные двигатели и экспериментируют с более крупными боеголовками — до 90 кг. Меняется даже внутреннее устройство», — сказал он.

По его словам, украинские военные специалисты нашли много усовершенствований, внесенных в конструкцию российских БПЛА «Герань-2». Так, в хвостовую часть дрона был перенесен блок управления полетом, батареи и системы распределения электропитания, что улучшило аэродинамические характеристики беспилотника и затруднило его перехват средствами ПВО, добавил Скибицкий.

В марте Forbes писал, что российские специалисты увеличили устойчивость универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) бомб к воздействию помех.

Украинские системы глушения создают фальшивые сигналы, подавляющие реальные спутниковые данные, что сбивает с курса российские авиабомбы, заставляя их определять свое местоположение неверно. Для противодействия таким помехам УМПК оснащены системой «Комета». Она использует несколько радиоприемников, чтобы отличать настоящие сигналы от ложных, анализируя их силу и угол поступления. Это позволяет выделить реальный сигнал и отфильтровать помехи.

Ранее российские военные научились принудительно сажать украинский БПЛА «Фурия 2».

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