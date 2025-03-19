В США заявили о модернизации российских бомб

Российские специалисты увеличили устойчивость универсальных модулей планирования и коррекции (УМПК) бомб к воздействию помех. Об этом пишет американское издание Forbes.

В материале отмечается, что российские планирующие бомбы представляют собой серьезную разрушительную силу, позволяя наносить высокоточные удары с большого расстояния в ходе специальной военной операции (СВО). В связи с этим украинские войска начали использовать более сложные методы глушения, чтобы нарушить работу навигационных систем бомб и заставить их сбиться с курса.

Украинские системы глушения создают фальшивые сигналы, подавляющие реальные спутниковые данные, что сбивает с курса планирующие бомбы, заставляя их определять свое местоположение неверно. Для противодействия таким помехам унифицированные модули планирования и коррекции оснащены системой «Комета». Она использует несколько радиоприемников, чтобы отличать настоящие сигналы от ложных, анализируя их силу и угол поступления. Это позволяет выделить реальный сигнал и отфильтровать помехи. По данным Forbes, ссылающегося на украинские источники, изначально система включала три приемника, но позже были обнаружены версии с пятью и восемью.

В феврале Главное управление разведки минобороны Украины сообщало, что Россия модернизировала беспилотники «Герань-2» и другие ударные дроны.

Ранее российские военные применили на СВО новые беспилотники-камикадзе.