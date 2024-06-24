Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон предположил, что Россия возьмет под свой контроль Киев и Одессу вне зависимости от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Своим мнением он поделился в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Джонсон заявил, что Киев является «русским городом» и колыбелью христианства для России. Одесса также долгое время была частью российской территории, напомнил аналитик. Он считает, что Москва не откажется от них, равно как и от Николаева.

По его словам, главный вопрос – произойдет это мирным путем или в ходе боевых действий.

Также Джонсон посчитал, что Россия не станет «пытаться занять» западную территорию Украины, где проживают польское, румынское и венгерское население.

До этого помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что Украина должна показать России способность вести боевые действия столько же, сколько это будет делать Москва.

Ранее журналист иронично высказался о роли НАТО в конфликте на Украине.