Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подполье сообщили об ударе по украинским объектам в Житомирской области

Лебедев: удары нанесены вблизи бронетанкового завода в Житомирской области
close
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы России нанесли удары в Житомирской области вблизи бронетанкового завода, где работают с западной техникой, и у авиабазы. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Житомир, «прилеты»: три «прилета» на окраине в направлении бронетанкового завода в 17:30 (совпадает с мск — «Газета.Ru»), где перебирают новую западную технику и готовят ее к реальным боевым условиям», — сообщил собеседник агентства.

Лебедев добавил, что также были зафиксированы «прилеты» и в районе местной авиабазы в Озерном. По данным подполья, попадание произошло с детонацией и «мощным звуком».

31 марта Лебедев сообщил, что ВС РФ поразили авиабазу украинской армии в Полтавской области. По словам координатора подполья, с этой авиабазы в последнее время часто взлетали самолеты «курсом на восток». Кроме того, российские военные нанесли удар по украинской авиабазе Озерное в Житомирской области, добавил подпольщик.

Ранее российские военные уничтожили украинские самолеты в аэропорту Днепра.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами