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Минобороны заявило о нанесении ударов по ВСУ в двух населенных пунктах Курской области

Минобороны: ВС РФ нанесли поражение ВСУ в Горнале и Олешне Курской области
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские военные нанесли поражение украинским бригадам в районе села Горналь и хутора Олешня Курской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, двух механизированных, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня», — говорится в сводке ведомства.

В Минобороны рассказали, что ВС РФ также поразили живую силу и технику ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Владимировка, Марьино, Новая Сечь, Осоевка, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области Украины.

Утром 15 апреля ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что группа украинских военных, находящаяся в монастыре в Горнале, отказалась от переговоров и от сдачи в плен российским военным.

16 апреля ТАСС сообщил, что российские военные продвинулись вперед в районе хутора Олешня.

Ранее было названо число военных ВСУ, сдавшихся в плен российским войскам в Курской области.

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