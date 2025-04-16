«Приехали на охоту на людей». Наемники ВСУ ушли в курский монастырь и отказались сдаваться

Депутат Водолацкий объяснил, почему ВСУ в Горнальском монастыре не будут сдаваться

Иностранные наемники и бойцы ВСУ, заблокированные в Свято-Николаевском монастыре в селе Горналь Курской области, отказались сдаться. По словам депутата Виктора Водолацкого, они прибыли в Курскую область «на охоту на людей» и осознают грозящие им последствия. Монастырь превращен в укрепленную огневую точку, штурм которой может обернуться разрушением исторической святыни и значительными потерями среди российских войск, предупреждают военные эксперты.

​Иностранные наемники и бойцы ВСУ, заблокированные в Свято-Николаевском Белогорском монастыре в Курской области, отказываются сдаваться в плен, так как приехали в регион «на охоту на людей» и осознают грозящие им последствия. Об этом агентству ТАСС сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Он добавил, что попытка уничтожить противника в монастыре может привести к значительным разрушениям, однако других сценариев этой операции нет.

«Нам придется, конечно, уничтожить террористов, которые находятся в окружении в монастыре и не желают сдаваться.

Жалко историческую, культурную ценность, но преступники должны быть уничтожены. Но мы будем восстанавливать после освобождения святыню, чтобы оставить память тех наших предков, которые его построили на голом месте когда-то»,

— цитирует депутата ТАСС.

Свято-Николаевский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района был основан в 1671 году иеромонахами Острогожского Дивногорского монастыря. С августа 2024 года монастырь находился под постоянными обстрелами ВСУ. Ранее в российских силовых структурах сообщили, что украинские боевики разместили на территории монастыря минометные и артиллерийские расчеты.

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале рассказал, что монастырь является очень сложной целью для ВС РФ. Он представляет собой крепкое строение с толстыми стенами, расположенное на возвышенности. Такая позиция делает возможный штурм крайне рискованным и чреватым серьезными потерями для наступающих подразделений, подчеркнул Коц.

«В окрестностях монастыря находятся меловые пещеры, где в старину монахи добывали известь. Это разветвленная сеть ходов и укрытий, где противник вполне успешно сможет обороняться длительное время и укрываться, как это здесь делали монахи после революции», — написал военкор.

Коц предположил, что российские войска, вероятно, не будут брать монастырь лобовым штурмом, а сосредоточатся на блокаде района, в том числе с отрезанием его от снабжения из Сумской области. В дальнейшем, подчеркнул он, возможна реализация стратегии изматывания с применением беспилотников и ракетных ударов, направленных на разрушение логистики и подавление очагов сопротивления.

Военный корреспондент добавил, что украинская армия превратила монастырскую территорию, располагающуюся на стратегически выгодной высоте, в склад боеприпасов и огневую позицию. Это делает объект не только опорным пунктом, но и элементом оборонительной системы ВСУ.

Коц добавил, что Киев воспринимает село Горналь как ключевой узел первой линии обороны в Сумской области . В случае его освобождения группа войск «Север» получит оперативную свободу действий для зачистки окружающих лесных массивов и продвижения вглубь территории Украины с целью создания буферной зоны.

Блокированные наемники

Ранее ТАСС сообщал, что военнослужащие ВСУ убили своего офицера, который вел переговоры с российскими военными с целью добровольной сдачи в плен на территории монастыря.

Также стало известно, что среди занявших Свято-Николаевский Белогорский монастырь подразделений ВСУ много иностранных наемников, около 300 человек. Как сообщает «Военное дело», среди них есть наемники с Кубы.

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В свою очередь Виктор Водолацкий сообщил ТАСС, что там находятся наемники из Колумбии и других государств .

Источники в силовых структурах сообщили, что попытки бежать с территории монастыря предпринимают разрозненные группы украинской элитной 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Отмечается, что при побеге ВСУ используют бывших заключенных из 129-й отдельной бригады теробороны в качестве заградительных отрядов.

С начала боевых действий на территории Курской области Минобороны РФ сообщило о значительных потерях среди иностранных наемников, сражающихся на стороне ВСУ.

По данным, опубликованным в Telegram-канале «Иди и смотри», общее число ликвидированных иностранных бойцов составляет 4 781 человек. Наибольшие потери понесли наемники из Польши (1 963), Грузии (1 230) и Колумбии (917). Есть данные о погибших из Франции, Германии, Великобритании, США, Австралии и Японии.

Кроме того, сообщается о случаях, когда тела иностранных наемников находили без голов и кистей рук, что, по мнению российских военных, является попыткой скрыть их личности и затруднить расследование преступлений ВСУ.