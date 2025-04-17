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В Генштабе раскрыли ежегодную потребность ВС РФ в специалистах

Генштаб: Вооруженные силы РФ ежегодно нуждаются в 80 тыс. специалистов
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Министерство обороны РФ

Вооруженные силы (ВС) РФ ежегодно нуждаются в 80 тыс. специалистов. Об этом заявил замначальника управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Анатолий Рощенко, пишет ТАСС.

По его словам, подготовка граждан по 15 тыс. военно-учетным специальностям в основном проводится в образовательных организациях ДОСААФ России.

«При этом ежегодная потребность Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов составляет около 80 тысяч специалистов», — сказал Рощенко на заседании совета по военно-патриотическому воспитанию граждан при Совете Федерации.

Он отметил, что сейчас вместе с ДОСААФ России ведется работа по расширению списка военно-учетных специальностей. Речь идет о подготовке «специалистов беспилотных систем, инженерных специальностей, а также водолазов», добавил Рощенко.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Новые нормы предусматривают призыв граждан в возрасте от 18 до 30 лет. Кампания продлится с 1 апреля по 15 июля. Президент поручил федеральному правительству, региональным властям и призывным комиссиям обеспечить проведение призывных мероприятий в полном соответствии с действующими нормами и регламентами.

В Генштабе подчеркнули, что призывники не будут направляться в новые регионы России и зону спецоперации. Электронные повестки будут рассылаться через «Госуслуги», но и бумажные сохраняют юридическую силу.

Ранее Путин поручил предусмотреть особый порядок призыва выпускников колледжей.

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