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Российская армия поразила лагеря наемников ВСУ в 143 районах

Минобороны: армия России нанесла удар по предприятию производства дронов ВСУ
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российская армия нанесла удары по инфраструктуре военного аэродрома Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома», — говорится в публикации.

В оборонном ведомстве добавили, что в ходе выполнения боевых задач российская армия ударила по предприятию, которое занимается производством беспилотных летательных аппаратов для ВСУ, а также по складу безэкипажных катеров.

Кроме того, указали в Минобороны, был нанесен удар по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, а также иностранных наемников в 143 районах.

В ночь на 17 апреля военкор Евгений Лисицын со ссылкой на украинские источники сообщил, что российские войска нанесли по городу Изюму в Харьковской области самый мощный удар с начала специальной военной операции. По данным источников, город атаковали по меньшей мере 10 беспилотных летательных аппаратов «Герань» и примерно столько же баллистических ракет, предположительно «Искандер».

Военкор при этом заявил, что нет конкретной информации о пораженных объектах и степени разрушений, предположив при этом, что они могут быть значительными.

Ранее экс-вагнеровцы пошутили про ситуацию в Курской области.

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