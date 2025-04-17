Экс-вагнеровцы пошутили про ситуацию в Курской области

Экс-вагнеровцы из отряда «Камертон-Ахмат» опубликовали шутку про Курскую область

Бывшие вагнеровцы из отряда «Камертон-Ахмат» опубликовали шутку про Курскую область. Пост выложен в Telegram-канале подразделения.

Канал экс-бойцов ЧВК «Вагнер», которые перешли в спецназ «Ахмат», репостнул запись военного корреспондента Александра Симонова, в которой иронично обыгрывалась ситуация воображаемого собеседования.

«В резюме вы написали, что имеете огромный опыт работы в стрессовых и тяжелых условиях, навыки выхода из критических ситуаций. В какой области вы работали?» — спрашивает якобы сотрудник компании. «В Курской», — отшутился кандидат на должность.

16 апреля Telegram-канал «Спецоперация Z: Военкоры Русской Весны» («РВ») сообщил, что российская армия штурмом взяла Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Курской области, лишив украинскую армию ключевого рубежа обороны на российской территории.

До этого сообщалось, что иностранные наемники и бойцы ВСУ, которые оказались заблокированы в Свято-Николаевском монастыре в селе Горналь Курской области, отказались сдаться. В Госдуме заявили, они прибыли в Курскую область «на охоту на людей» и осознают грозящие им последствия.

Монастырь был превращен в укрепленную огневую точку. Как сообщали эксперты, штурм мог обернуться разрушением исторической святыни и значительными потерями среди российских войск. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный РФ рассказал о колумбийских наемниках в донецком селе.