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Украинского военного осудили за терроризм в Курской области

Украинского военного осудили на 16 лет за терроризм в Курской области

Украинский военный Александр Чмиль осужден за преступления в Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе СК.

«27 августа 2024 года Чмиль незаконно вторгся на территорию Российской Федерации. С целью дестабилизации деятельности органов власти минировал дороги и препятствовал эвакуации гражданского населения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военный также угрожал оружием мирному населению курского села.

Накануне сообщалось, что российская армия штурмом взяла Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Курской области, лишив Вооруженные силы Украины (ВСУ) ключевого рубежа обороны на российской территории.

Монастырь был превращен в укрепленную огневую точку. Как сообщали эксперты, штурм мог обернуться разрушением исторической святыни и значительными потерями среди российских войск. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СК возбудил дело после атаки на энергообъект в Курске.

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