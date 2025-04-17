Украинского военного осудили за терроризм в Курской области

Украинский военный Александр Чмиль осужден за преступления в Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе СК.
«27 августа 2024 года Чмиль незаконно вторгся на территорию Российской Федерации. С целью дестабилизации деятельности органов власти минировал дороги и препятствовал эвакуации гражданского населения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что военный также угрожал оружием мирному населению курского села.
Накануне сообщалось, что российская армия штурмом взяла Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Курской области, лишив Вооруженные силы Украины (ВСУ) ключевого рубежа обороны на российской территории.
Монастырь был превращен в укрепленную огневую точку. Как сообщали эксперты, штурм мог обернуться разрушением исторической святыни и значительными потерями среди российских войск. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее СК возбудил дело после атаки на энергообъект в Курске.