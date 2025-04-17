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Песков напомнил о том, что новые регионы являются неотъемлемой частью РФ

Песков: принадлежность четырех новых регионов РФ не обсуждается на переговорах
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Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ставить вопрос о присоединении четырех новых регионов к РФ на переговорах по урегулированию ситуации на Украине неправильно, поскольку эти регионы уже вошли в состав РФ.

«Неправильная в корне формулировка. Эти регионы являются неотъемлемой частью Российской Федерации. Поэтому так вопрос ставить невозможно», — сказал представитель Кремля.

Слова Пескова стали ответом на вопрос журналиста о том, является ли передача четырех новых регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей — под контроль Москвы обязательным условием для окончания военных действий.

До этого Песков заявил об отсутствии очертаний будущего соглашения по Украине.

15 апреля спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине «находятся на грани чего-то важного». По его словам, обсуждения выходят за рамки территориального вопроса, в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности, а также об отказе от планов по принятию Украины в НАТО.

Ранее Минфин США оценил ход переговоров с Украиной по недрам.

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