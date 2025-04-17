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Стало известно о жестоких уловках бойцов ВСУ ради боевых выплат

Житель Угледара рассказал, что бойцы ВСУ стреляют друг в друга ради выплат
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Gleb Garanich/Reuters

Житель Угледара Виктор рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) стреляют друг в друга ради боевых выплат. Его историю приводит РИА Новости.

«Те на шахте на первой стоят, эти на третей. Надо «боевые» зарабатывать, надо по друг другу пострелять. Те — туда, те — оттуда», – сказал он.

По словам Виктора, на подозрительную ситуацию обратила внимание корреспондентка из Чехии, которая весьма эмоционально и с использованием нецензурной лексики прокомментировала стрельбу по своим.

До этого житель Угледара рассказал о наемниках-арабах в рядах ВСУ.

Российские войска освободили Угледар в октябре 2024 года. Военный эксперт Олег Глазунов подчеркивал, что освобождение Угледара стало переломным моментом в ходе спецоперации. Представители движения «Ветераны России» предлагали включить День освобождения Угледара в национальный календарь памятных дат.

Ранее российские военные три месяца прожили в подвале с 30 кошками под Угледаром.

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