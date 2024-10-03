Военный эксперт назвал переломным этапом СВО переход Угледара под контроль России

Взятие российской армией под контроль города Угледара в ДНР стало переломным моментом в ходе спецоперации на Украине. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» выразил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

По его словам, после взятия Угледара «вообще нет никакой эффективной линии обороны» до Киева. Кроме того, указал эксперт, ВСУ постоянно нуждаются в поставках оружия, боеприпасов и медикаментов, и город был местом, куда стекались все поставки. Угледар был «очень важным населенным пунктом», подчеркнул Глазунов.

«Взятие Угледара — это, по сути, перелом. Как Украина дальше будет сдерживать оборону, мне даже интересно. <...> Кроме того, у Украины нет резервов, которые нужны, чтобы сдерживать наступление», — заявил он.

До этого телеканал CNN сообщал, что города Угледар подчеркивает масштаб проблем, с которыми Украина сталкивается накануне зимы. Как следует из текста, тот факт, что Россия смогла привлечь достаточные резервы, чтобы взять под контроль город, подчеркивает превосходство в живой силе. Кроме того, напоминают авторы, Угледар перешел под контроль российских войск менее чем через два месяца после вторжения ВСУ в Курскую область, призванное ослабить наступление в ДНР.

Ранее в Британии объяснили переход Угледара по контроль ВС РФ.