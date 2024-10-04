В России призвали учредить День освобождения Угледара

Представители движения «Ветераны России» обратились в Государственную думу с инициативой о включении Дня освобождения Угледара в национальный календарь памятных дат. Об этом в интервью Life рассказал председатель общественной организации Ильдар Резяпов. Он подчеркнул, что бои за город заслуживают особого места в национальной памяти.

«Это должно быть не просто символом победы, но и актом признания подвига наших солдат. День, когда город был освобожден от украинских националистов, должен служить напоминанием для всех поколений о том, что свобода и мир на нашей земле достаются не просто так — за них проливается кровь», — сказал Резяпов.

Он добавил, что в России необходимо отмечать даты взятия под контроль каждого населенного пункта, будь то Авдеевка, Марьинка, Артемовск, Соледар или Клещеевка.

3 октября Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике (ДНР).

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов подчеркивал, что взятие российской армией под контроль Угледара стало переломным моментом в ходе спецоперации.

Ранее военкор сообщил о продвижении ВС России в ЛНР.