Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России призвали учредить День освобождения Угледара

Ветераны России призвали учредить День освобождения Угледара

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Представители движения «Ветераны России» обратились в Государственную думу с инициативой о включении Дня освобождения Угледара в национальный календарь памятных дат. Об этом в интервью Life рассказал председатель общественной организации Ильдар Резяпов. Он подчеркнул, что бои за город заслуживают особого места в национальной памяти.

«Это должно быть не просто символом победы, но и актом признания подвига наших солдат. День, когда город был освобожден от украинских националистов, должен служить напоминанием для всех поколений о том, что свобода и мир на нашей земле достаются не просто так — за них проливается кровь», — сказал Резяпов.

Он добавил, что в России необходимо отмечать даты взятия под контроль каждого населенного пункта, будь то Авдеевка, Марьинка, Артемовск, Соледар или Клещеевка.

3 октября Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике (ДНР).

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов подчеркивал, что взятие российской армией под контроль Угледара стало переломным моментом в ходе спецоперации.

Ранее военкор сообщил о продвижении ВС России в ЛНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами