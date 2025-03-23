Подполье: за службу в тылу от украинцев требуют $35 тыс

Офицеры 100-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины требуют со своих подчиненных по $35 тыс. с каждого за перевод на службу с передовой в тыл. Об этом в интервью РИА Новости сообщил неназванный представитель пророссийского подполья.

«За перевод на постоянной основе с передовой в тыловые районы <...> командование требует с военнослужащего 35 000 долларов США», — заявил источник.

Он добавил, что в рядах ВСУ откровенно процветает коррупция и вносить средства нужно за все, начиная с отпуска, заканчивая правом не ходить на передовую. Он подчеркнул, что на каждую опцию установлены соответствующие расценки по прейскуранту.

До этого ТАСС со ссылкой на анонимно опрошенных киевлян писало, что взятка сотрудникам территориальных центров комплектования (аналог военкомата на Украине ТЦК — прим. ред.) или руководству предприятия за «серую» бронь от мобилизации составляет $15 тыс. — примерно столько могут заплатить не желающие воевать жители Киева.

В публикации говорится, что официально власти Украины разрешают некоторым стратегическим предприятиям бронировать своих сотрудников от мобилизации, но иногда сотрудники ТЦК мобилизуют даже забронированных сотрудников.

Ранее главком ВСУ заявил, что мобилизация не закрывает потребности армии.