В Британии испытали новое радиоволновое оружие для нейтрализации роя БПЛА

Министерство обороны Великобритании заявило об успешном испытании нового радиоволнового оружия для нейтрализации роя беспилотников. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

В публикации отмечается, что новое оружие может потенциально помочь в защите против угроз, связанных с беспилотными летательными аппаратами, на фоне изменения характера ведения войн.

Согласно документу, демонстрационная модель этой системы вооружения представляет собой тип радиочастотного оружия направленной энергии (RF DEW) и доказала способность нейтрализовывать несколько целей одновременно «с почти мгновенным эффектом».

В исследование проекта было инвестировано более 40 млн фунтов стерлингов. Демонстрационная модель разработана промышленным консорциумом во главе с британским отделением французской оборонной компании Thales.

До этого сообщалось, что в РФ разработали первое российское лазерное ружье, способное эффективно уничтожить беспилотники на расстоянии полукилометра.

Ранее в Германии выразили сомнения в эффективности «стены дронов» в Прибалтике.