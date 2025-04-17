В Британии испытали новое радиоволновое оружие

Министерство обороны Великобритании заявило об успешном испытании нового радиоволнового оружия для нейтрализации роя беспилотников. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.
В публикации отмечается, что новое оружие может потенциально помочь в защите против угроз, связанных с беспилотными летательными аппаратами, на фоне изменения характера ведения войн.
Согласно документу, демонстрационная модель этой системы вооружения представляет собой тип радиочастотного оружия направленной энергии (RF DEW) и доказала способность нейтрализовывать несколько целей одновременно «с почти мгновенным эффектом».
В исследование проекта было инвестировано более 40 млн фунтов стерлингов. Демонстрационная модель разработана промышленным консорциумом во главе с британским отделением французской оборонной компании Thales.
До этого сообщалось, что в РФ разработали первое российское лазерное ружье, способное эффективно уничтожить беспилотники на расстоянии полукилометра.
Ранее в Германии выразили сомнения в эффективности «стены дронов» в Прибалтике.