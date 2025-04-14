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Лавров высказался о роли США в работе дальнобойных ракет ВСУ

Лавров: без США дальнобойные ракеты ВСУ не оторвались бы от мест базирования
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МИД РФ/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли бы запускать большинство дальнобойных ракет, если бы не роль США. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Он напомнил, что издание The New York Times недавно объяснило, как Соединенные Штаты «с самого начала играли решающую роль» в атаках на Российскую Федерацию.

«Без этой их роли большинство дальнобойных ракет вообще не оторвалось бы от своих мест базирования», — добавил министр.

26 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп разблокировал обмен разведывательными данными с Украиной.

19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Соединенные Штаты продолжат предоставлять Украине разведданные, необходимые для обороны.

13 марта стало известно, что у ВСУ больше не осталось американских дальнобойных тактических ракет ATACMS.

Ранее сообщалось, что США собираются направить Украине авиабомбы GLSDB вместо ракет ATACMS.

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