Трамп размышляет насчет вывода американских войск из Сирии

Белый дом: Трамп оставляет за собой право вывести войска из Сирии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оставляет за собой право изучить способы вывести войска из Сирии. Об этом на пресс-конференции заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, передает ТАСС.

«Вчера президенту был задан этот вопрос, и он ответил на него. Как главнокомандующий вооруженными силами США он оставляет за собой право пересмотреть дислокацию войск за рубежом в любой момент», — заявила Ливитт в ответ на вопрос о возможности вывода войск из Сирии.

До этого Дональд Трамп заявил, что администрация Соединенных Штатов примет решение относительно возможности вывода американских войск из Сирии, так как Вашингтону не нужно заниматься проблемами этой страны.

Трамп подчеркнул, что в Сирии достаточно проблем и Дамаску не нужно, чтобы Соединенные Штаты вмешивались в их внутренние дела.

В ночь на 8 декабря оппозиционные силы захватили Дамаск, завершив свое стремительное наступление, которое началось 27 ноября. В наступлении участвовали «Свободная сирийская армия», поддерживаемая США и Турцией, а также боевики террористических группировок. Россия и Иран поддерживали правительственные войска Башара Асада.

8 декабря командование сирийской армии объявило, что правление Асада «закончилось». В российском МИД сообщили, что Асад оставил свой пост, решив передать власть вооруженной оппозиции мирным путем.

Ранее новые власти Сирии призвали мировое сообщество остановить «израильскую эскалацию».