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Двум попавшим в плен в Курской области украинским штурмовикам вынесли приговоры

СК: двоих пленных штурмовиков ВСУ приговорили к 15 и 15,5 года заключения
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Shutterstock

Украинские военнослужащие Сергей Харсун и Святослав Мельник приговорены к 15 и 15,5 года лишения свободы за террористические акты в Суджанском районе Курской области. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, ее слова передает РИА Новости.

Она уточнила, что оба проведут первые пять лет срока в тюрьме, остальную часть — в колонии.

Как установили следствие и суд, летом прошлого года Харсун, Мельник и другие военнослужащие 61-й отдельной штурмовой бригады украинской армии незаконно вторглись на территорию России.

Известно, что в Судже и Черкасской Конопельке Суджанского района Курской области они занимали боевые позиции в больницах и жилых домах, откуда неоднократно открывали огонь на поражение по российским военным и мирному населению. Помимо этого, они угрожали применением оружия, запугивали людей и препятствовали его эвакуации. 25 августа их задержали российские бойцы.

Харсуна и Мельника признали виновными в совершении террористических актов в Курской области.

В конце марта двоим украинским военным дали по 14 лет колонии за теракт в Курской области. Как установил суд, в сентябре прошлого года Анатолий Смитюха и Сергей Магула с оружием вторглись на территорию Российской Федерации. В селе Веселое Курской области они запугивали местных, занимали дома, препятствовали эвакуации гражданского населения, а также, по данным суда, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению.

Ранее суд в Ростове-на-Дону вынес приговор инженеру-конструктору ОПК за госизмену.

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