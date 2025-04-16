Российские войска продвинулись в районе Олешни Курской области

ТАСС: российские военные сломили сопротивление ВСУ у Олешни в Курской области

Российские военные продвинулись вперед в районе хутора Олешня Курской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Наши бойцы сломили упорное сопротивление противника, продвинулись в районе хутора Олешня», — сказал источник агентства.

По его словам, украинские силы были выбиты из нескольких опорных пунктов.

Накануне в Минобороны заявили, что ВС РФ за сутки ударили по семи бригадам и штурмовому полку ВСУ в Курской области, которые пытались осуществить наступление в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

По данным ведомства, украинские подразделения потеряли до 200 военнослужащих, а также танк, бронетранспортер, 13 автомобилей и другую технику.

13 апреля ТАСС сообщал, что около 500 военнослужащих ВСУ сдались в плен российским войскам в Курской области. Среди них есть иностранный наемник.

Ранее сообщалось, что ВС РФ штурмуют монастырь в Курской области.