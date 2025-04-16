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Совфед одобрил изменения порядка призыва на срочную службу

Совфед одобрил закон об исполнении призыва на срочную службу в течение года
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Алексей Майшев/РИА Новости

Совет Федерации одобрил изменения в закон о срочной службе в армии. Об этом сообщает ТАСС.

Новыми нормами дополняется закон «О воинской обязанности и военной службе». Согласно нему, от призыва в армию освобождаются граждане России, не пребывающие в запасе и прошедшие военную службу в Вооруженных силах Донецкой народной республики (ДНР) и в Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

Также, согласно нововведениям, решение призывной комиссии, которое не было исполнено во время текущего призыва, будет действовать еще год — призывника отправят в армию во время следующего призыва, без повторного прохождения комиссии.

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал поручение об особом порядке призыва выпускников колледжей. В частности, выпускникам колледжей, освоившим образовательные программы среднего профессионального образования, будет предоставлена возможность служить с сохранением их компетенций — а также с обеспечением их связи с работодателем.

Ранее в Госдуме заявили о возможности освободить от призыва добровольцев из приграничья.

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