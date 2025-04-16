Российский военный рассказал о танковой дуэли в боях за Елизаветовку в ДНР

Боец ВС РФ рассказал о танковой дуэли с ВСУ при освобождении Елизаветовки

Российские танкисты в Елизаветовке в Донецкой народной республике (ДНР) схлестнулись в дуэли с танкистами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал ТАСС замкомандира 5-й гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» с позывным «Узник».

«Когда мы заходили в сам населенный пункт Елизаветовка, это был танковый бой. Зашла колонна и встретилась с танками противника», — поделился боец российской армии.

Он отметил, что их танк уничтожил танк противника, второй танк ВСУ не стал вступать в бой и отступил. Расстояние между двумя танками было меньше 50 метров, уточнил Захарченко.

По его словам, для изолирования поля боя использовались FPV-дроны, в том числе на оптоволокне. Пока шел танковый бой, пехота Вооруженных сил (ВС) России успешно выполнила свои задачи, рассказал замкомандира.

Минобороны сообщили об освобождении населенного пункта Елизаветовка 13 апреля.

Как рассказал штурмовик ВС РФ с позывным «Конек» в боях за село на стороне ВСУ участвовали наемники из Колумбии. По его словам, иностранцы не сдаются в плен, чаще всего они отступают.

Ранее российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Катериновка в ДНР.